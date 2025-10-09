Арестуваха трима за подготвян джихадистки атентат срещу премиера на Белгия

Белгийската федерална прокуратура съобщи, че трима мъже са били задържани по подозрение, че са планирали джихадистка атака срещу политици, след като в дома на един от тях е открито самоделно взривно устройство. Няколко местни медии твърдят, че сред мишените е бил и премиерът Барт де Вевер.

При проведени обиски в град Антверпен полицията е намерила „импровизирано устройство", което обаче не е било в състояние да работи. Открита е и торба с метални сачми, а в друг имот – 3D принтер, за който се смята, че е бил използван за изработка на части за планираното нападение. Според прокурорите има данни, че извършителите са възнамерявали да направят дрон, към който да прикрепят експлозиви.

Тримата заподозрени са млади мъже - на 24, 23 и 18 години. След съдебно разпореждане техните домове са били претърсени от антитерористични екипи и кучета, обучени да откриват експлозиви. Разследването е за „опит за терористично убийство и участие в дейността на терористична група".

Според белгийските власти има сериозни индикации, че целта е била извършване на „джихадистки вдъхновен терористичен акт" срещу политици, но не се съобщава кои са били възможните мишени, информира Yahoo News.

Един от задържаните вече е освободен, докато другите двама остават в ареста и трябва да се явят пред следствен съдия.

В последните месеци белгийските служби за правосъдие и полиция са под нарастващо напрежение заради серия престрелки в Брюксел и организирана престъпност, свързана с трафика на наркотици в Антверпен – един от най-големите пристанищни центрове в Европа.

Прокуратурата призова за повече подкрепа от държавата, като подчерта, че е „жизненоважно полицията и съдебната система да имат достатъчен капацитет, за да гарантират сигурността на обществото". Само през 2025 г. вече са започнати около 80 нови разследвания за тероризъм – повече, отколкото за цялата 2024 година.

Белгийското общество все още пази спомена за най-тежкия атентат в историята на страната – от 22 март 2016 г., когато трима самоубийци се взривиха на летището в Брюксел и в метрото, убивайки 32 души и ранявайки стотици.