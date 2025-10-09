ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Второ отлагане на делото за побоя над Слави Ангело...

Израелските министри ще финализират примирието в Газа с "Хамас"

Израел Снимка: pixabay

Министрите в правителството на Израел се събират на заседание, за да одобрят постигнатото с посредничеството на САЩ споразумение за прекратяване на огъня в ивицата Газа и плана за освобождаване на израелските заложници, подписан с палестинското ислямистко движение "Хамас". Това съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Говорител на израелското правителство съобщи по-рано, че прекратяването на огъня ще влезе в сила 24 часа след заседанието на кабинета. След този 24-часов период израелските заложници, държани в ивицата Газа, ще бъдат освободени до 72 часа.

Срещата на правителството идва след току-що приключилото заседание на израелския кабинет по сигурността.

