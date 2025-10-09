"Хамас" отхвърли предложения от Тръмп "Комитет за мир" за управление на Газа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Висш представител на палестинското ислямистко движение "Хамас" се противопостави на предложения от американския президент Доналд Тръмп "Комитет за мир", който да контролира преходното правителство в ивицата Газа. Това съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

Висшият представител на "Хамас" Осама Хамдан каза пред катарската телевизия "Ал Араби", че "нито един палестинец не би могъл да приеме" такъв комитет. "Всички фракции, включително Палестинската автономия, отхвърлят този комитет", посочи Хамдан.

Коментарите на Осама Хамдан идват на фона на подписаното споразумение между "Хамас" и Израел", с което следва да се приложи първата фаза от плана на Доналд Тръмп за прекратяване на огъня в ивицата Газа.

Първата фаза на американския план предвижда по-специално прекратяване на бойните действия, бързо освобождаване на 47-те израелски заложници, държани от "Хамас" в Газа (за 20 от които се предполага, че са живи), в замяна на стотици палестински затворници, както и постепенното изтегляне на израелските сили от анклава.

Тази начална фаза на плана не предвижда разрешаване на спорния въпрос за "Комитета за мир", който ще е отговорен за преходното управление на ивицата Газа.

При представянето на плана си Тръмп обяви, че бившият британски премиер Тони Блеър ще бъде част от този комитет, който ще бъде председателстван лично от американския президент.

"Никой не иска да се връща към ерата на колониализма", добави представителят на "Хамас", припомняйки времената на Подмандатна Палестина - територия, която между 1920 и 1948 г. се управляваше от Великобритания.

Междувременно вицепрезидентът на Палестинската автономия Хусейн аш Шейх съобщи, че автономията вече е приключила подготовката си за поемане управлението на Газа след конфликта и за надзора върху възстановяването на анклава.