Ердоган: Турция ще наблюдава прилагането на споразумението за Газа

Турция ще участва в работна група за наблюдение на прилагането на споразумението за прекратяване на огъня в Газа, каза президентът Реджеп Ердоган на церемония по случай откриването на академичната 2025-2026 година в Анкара. Това съобщи Анадолската агенция (АА) за БТА.

Ердоган каза, че спешната хуманитарна помощ, размяната на заложници и затворници и незабавното спиране на израелските атаки е „от критично значение", добавяйки, че Турция ще работи с международната общност в подкрепа на усилията за реконструкция и ще помогне за възстановяването на Газа.

„Нашата цел е да спрем геноцида в Газа и да донесем мир в региона възможно най-бързо", каза турският президент.

Той подчерта, че „никой в ​​света не заслужава мир, сигурност и стабилност повече от народа на Газа".

Изказването на Ердоган беше по повод постигнато по-рано днес в египетския курорт Шарм ел Шейх споразумение за прекратяване на огъня между Израел и Хамас, въз основата на план от 20 точки, представен от президента на САЩ Доналд Тръмп.

Първата фаза на плана предвижда незабавно прекратяване на огъня, освобождаване на заложници и затворници, постепенно оттегляне на Израел от договорената линия в Газа и предоставяне на хуманитарна помощ, както и международна подкрепа за възстановяването на Газа.

Споразумението беше постигнато след дни на преговори в Шарм ел Шейх, като в делегациите участваха висши представители от Катар, Турция, Египет и САЩ.

„Много съм горд да обявя, че Израел и Хамас подписаха първата фаза на нашия мирен план", написа Тръмп в публикация в своята платформа „Трут Соушъл" (Truth Social). „Благодарим на посредниците от Катар, Египет и Турция, които работиха с нас, за да осъществим това историческо и безпрецедентно събитие."