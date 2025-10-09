Арестуваха шефа на фирмата за сироп за кашлица, убил най-малко 19 деца в Индия

Индийската полиция е арестувала директора на фирмата производител на сиропа против кашлица, свързан със смъртта на най-малко 19 деца в централния щат Мадхия Прадеш, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Децата (всички под петгодишна възраст) са починали миналия месец в град Чхиндвара, след като са приели сироп, съдържащ токсичната съставка диетиленгликол в количество почти 500 пъти над допустимата норма. Всички случаи са свързани с продукта "Колдриф" (Coldrif), произведен от "Сресан Фарма" (Sresan Pharma). След лабораторен тест миналия четвъртък, който потвърдил наличие на опасно вещество, сиропът беше забранен в няколко части на Индия.

Собственикът на компанията С. Ранганатан от щата Тамил Наду е бил арестуван вчера в град Ченай. Очаква се първо там да се яви пред съда, след което да бъде прехвърлен в Чхиндвара, заяви началникът на местната полиция Аджай Панде. Междувременно индийските здравни власти засилиха проверките за изтегляне на проблемни медикаменти. Извършват се тестове на произволни проби от сиропи срещу кашлица и се правят обиколки по домовете, за да изземат бутилките на въпросния сироп.

"До момента сме събрали между 30 и 40 бутилки по този начин, а също така сме изтеглили някои количества от аптеките и търговците на едро", заяви областният управител Харендра Нараян. По думите му през последните шест седмици са били продадени 594 бутилки от сиропа на местни дистрибутори.

По закон индийските фармацевтични компании са задължени да тестват всяка партида суровини и готови продукти. От 2023 г. насам износът на сиропи против кашлица подлежи на допълнителни проверки в държавно лицензирани лаборатории, след като повече от десет деца в Гамбия, Узбекистан и Камерун починаха от подобни индийски медикаменти.

Световната здравна организация (СЗО) заяви, че настоящият случай разкрива пропуски в регулациите на Индия при контрола върху медикаментите, продавани на вътрешния пазар, и предупреди, че някои от продуктите може да са били незаконно изнасяни.