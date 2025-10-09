ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Разследват две експлозии в центъра на Кабул

964
Полиция Снимка: pixabay

Две силни експлозии отекнаха в центъра на афганистанската столица Кабул, съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

„Случаят се разследва. Все още няма данни за жертви и всичко е под контрол", заяви правителствен говорител в платформата „Екс", като увери, че по-късно ще бъде предоставена повече информация.

В социалните мрежи се появиха съобщения от очевидци, които твърдят, че са чули експлозиите и са забелязали дронове в небето над града.

Сили за сигурност са разположени по улиците в центъра на Кабул и претърсват автомобили, докато в няколко квартала е било временно прекъснато мобилното покритие.

Инцидентът стана часове след като афганистанският министър на външните работи пристигна в Индия за двудневно посещение - пореден опит на талибанското правителство да спечели международно признание, което до момента е получило единствено от Русия.

