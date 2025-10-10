ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Деница Сачева: В този си вид затворът за клевета н...

САЩ праща 200 войници, за да подпомогне споразумението за прекратяване на огъня в Газа

Газа Снимка: pixabay

Съедините американски щати изпращат около 200 войници в Израел, за да подпомогнат и наблюдават споразумението за прекратяване на огъня в Газа като част от екип, който включва партньорски държави, неправителствени организации и представители на частния сектор, съобщиха американски официални лица, предаде Асошиейтед прес.

Централното командване на САЩ ще създаде "гражданско-военен координационен център" в Израел, който ще спомогне за улесняване на потока от хуманитарна помощ, както и помощ за сигурността и логистиката в територията, опустошена от две години война, предаде БТА.

Газа Снимка: pixabay

