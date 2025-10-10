Украйна върна 23 деца от контролираните от руснаците територии

В рамките на инициативата на президента Володимир Зеленски "Да върнем обратно децата на Украйна" група от 23 украински деца и тийнейджъри беше спасена от териториите, окупирани от руските сили, съобщо БТА, позовавайки се на Укринформ.

Това съобщение беше направено в Телеграм от шефа на президентската канцелария Андрий Ермак.

Той каза, че две сестри, на 11 и 14 години, са били принудени да посещават руско училище. Майка им била заплашена, че ако тя откаже, ще й отнемат децата.

Един от тийнейджърите останал без настойници след окупацията и бил принуден да получи руски паспорт. Той обаче категорично отказал да посещава руско училище.

На едно малко момиче и майка му преди време било отказано разрешение да напуснат окупираната територия, защото техен роднина служил във въоръжените сили на Украйна. Оттогава семейството живеело под постоянен натиск и без никакви официални документи.

"Днес всички спасени деца са в безопасност. Те получават медицинска, психологическа и хуманитарна помощ, възстановяват документите си и постепенно се връщат към мирния живот. Благодарен съм на "Спасете Украйна", на Съвместния център на Службата за сигурност на Украйна за координирането на издирването и освобождаването на военнопленници и незаконно задържани лица, както и на всички партньори за помощта при спасяването на тези деца", подчерта Ермак.