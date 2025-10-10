ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Правителството в Израел одобри споразумението за прекратяване на огъня в Газа

1484
Израелският премиер Бенямин Нетаняху

Правителството на Израел ратифицира примирието с палестинската въоръжена групировка "Хамас", отваряйки пътя за прекратяване на военните действия в Газа в рамките на 24 часа и освобождаване на израелските заложници, държани в Газа, в рамките на 72 часа след това, предаде Ройтерс.

Израелското правителство се съгласи със споразумението рано сутринта днес, около 24 часа след като посредниците обявиха споразумение за освобождаване на израелските заложници в замяна на палестински затворници, в първата фаза от инициативата на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на двугодишната война в Газа.

"Правителството одобри плана за освобождаването на всички заложници – живите и загиналите", се казва в профила на израелския премиер Бенямин Нетаняху в "Екс", предава БТА.

 

Израелският премиер Бенямин Нетаняху

