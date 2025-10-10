ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Администрацията на Тръмп предлага да забрани на китайските авиокомпании да прелитат над Русия

2188
Доналд Тръмп Снимка: КМГ

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп предложи да се забрани на китайските авиокомпании да прелитат над Русия при полети от и до Съединените щати, съобщи Ройтерс.

Американските авиокомпании отдавна критикуват решението да се разреши на китайските превозвачи да прелитат над Русия по някои полети, докато американското правителство е забранило на американските превозвачи да прелитат над Русия от началото на войната в Украйна през 2022 г., припомня БТА.

Американското министерство на транспорта заяви в четвъртък в предложената си заповед, че "този дисбаланс е станал значителен конкурентен фактор".

Доналд Тръмп

