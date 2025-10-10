ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пожар във висока жилищна сграда в Киев заради руска атака с дронове

Разрушения в Киев след руски атаки. СНИМКА: АРХИВ/ Екс на Володимир Зеленски

Масирана руска атака с дронове предизвика пожар във висока жилищна сграда в центъра на Киев рано днес, а фрагменти от дроновете паднаха на земята в няколко района, съобщиха официални лица, предаде Ройтерс.

Тимур Ткаченко, шеф на военната администрация на Киев, каза, че дрон е запалил апартаменти на 6-ия и 7-ия етаж на висока сграда в централния Печерски район. Публикувани в интернет снимки показват апартаменти в пламъци, докато пожарникарите се приготвят за действие, съобщава БТА.

Ткаченко заяви, че няма информация за жертви.

В югоизточния град Запорожие дронове са ударили няколко цели, ранявайки двама души и предизвиквайки поне един пожар в жилище, заяви областният губернатор.

