Половин милион пчели убити при палеж на кошери в Нидерландия

Кошерите са били умишлено подпалени според местната полиция. Снимка: Пиксабей

Пчелар от Нидерландия сподели шока си, след като 10-те му кошера бяха изгорени в парк в централния град Алмере, при което загинали приблизително половин милион пчели, съобщи Би Би Си.

Харолд Стрингър каза, че всеки кошер има колония от 40-60 000 пчели и мисълта, че някой може да ги убие, е ужасяваща.

"Наистина ме боли, че моите 10 кошера умряха“, каза той пред местния телевизионен оператор.

Полицията в Алмере, който се намира на изток от Амстердам, търси свидетели след палежа във вторник вечерта в живописния парк Беатрикс. В социалните мрежи бяха публикувани снимки от пожара, съобщава БТА.

Нидерландското правителство твърди, че повече от половината от 360-те вида пчели в страната са изложени на риск от изчезване, тъй като популацията на пчелите намалява по целия свят.

Стрингър каза, че от полицията му казали, че е било използвано силно запалимо вещество за изгаряне на кошерите, които са били поставени на палети в гориста част на парка. Почти никоя от пчелите не оцеля и той каза, че няма голяма вяра, че подпалвачът ще бъде заловен.

За Стрингър, който се е грижил за пчелите от около девет години, пожарът означава създаване на нова колония в парка от нулата.

Кошерите са били умишлено подпалени според местната полиция.

