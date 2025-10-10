ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Деница Сачева: В този си вид затворът за клевета н...

Мощно земетресение от 7,6 по Рихтер разтърси Филипините (Видео)

Хората са се събрали на открито след мощния трус СНИМКА: Ройтерс

Земетресение с магнитуд 7,6 разтърси филипинския остров Минданао, съобщи Европейско-средиземноморският сеизмологичен център (EССЦ), предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

Земетресението е било на дълбочина 10 км, съобщиха от ЕССЦ.

От Тихоокеанския център за предупреждение за цунами в Хонолулу алармираха, че е възможно опасни вълни цунами да застрашат крайбрежната ивица в радиус от 300 км от епицентъра на земетресението.

ТЦПЦ съобщи, че на филипинските брегове в близост до епицентъра са възможни вълни с височина до 3 метра над нормалните приливи. По-малки вълни са възможни в Индонезия и Палау.

