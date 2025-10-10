Мощно земетресение от 7,6 по Рихтер разтърси Филипините (Видео)

Земетресение с магнитуд 7,6 разтърси филипинския остров Минданао, съобщи Европейско-средиземноморският сеизмологичен център (EССЦ), предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Земетресението е било на дълбочина 10 км, съобщиха от ЕССЦ.
От Тихоокеанския център за предупреждение за цунами в Хонолулу алармираха, че е възможно опасни вълни цунами да застрашат крайбрежната ивица в радиус от 300 км от епицентъра на земетресението.
ТЦПЦ съобщи, че на филипинските брегове в близост до епицентъра са възможни вълни с височина до 3 метра над нормалните приливи. По-малки вълни са възможни в Индонезия и Палау.
9. Update: One person died in Davao Region, Philippines after being hit by falling debris during the magnitude 7.4 earthquake this morning. #lindol #sismo_deprem_gempa— GeoTechWar (@geotechwar) October 10, 2025
Damages were reported in Davao, Northern Mindanao, and Caraga, including at Francisco Bangoy Airport. pic.twitter.com/DHahmEp1gJ
PRAY FOR MINDANAO https://t.co/0NUOiw9T9s— lliane (@Zeannniah) October 10, 2025
#Filipinas l Angustiosos momentos vivieron jóvenes estudiantes filipinos durante el sismo de magnitud 7.4 en territorio salvadoreño, con epicentro ubicado a 18 km al este-noreste de Manay, en la isla de Mindanao. https://t.co/rpn9k49mZF pic.twitter.com/yL7rdyTwdW— Señal Capital (@senalcapital) October 10, 2025