След руски удари по Киев части на града без ток и вода

Украинската столица Киев беше подложена отново на масираната руска атака, предадоха световните агенции.

Нападението е предизвикало спиране на тока в източната част на града, заявиха местните власти.

Кореспонденти на световната агенция Франс прес в Киев разказват, че са чули много експлозии и шум от прелитащи дронове.

Военновъздушните сили на Украйна съобщиха за атака с балистични ракети и за масирана атака с щурмови дронове. Те призоваха населението да се укрие в бомбоубежищата, съобщи БТА.

Според предварителни информации при ударите е била поразена топлоцентрала, обслужваща Киев и източната част на града е останала без ток. Има проблеми и с водоснабдяването. Журналисти на Франс прес също разказват, че няма ток и вода.

При атаките в Киев са били ранени най-малко 9 души, казват местните власти.

Министерството на енергетиката на Украйна съобщи и за атаки по енергийната структура на цялата страна.

При руски удар по Запорожка област в Украйна е било убито 7-годишно дете.