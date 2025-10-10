ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Деница Сачева: В този си вид затворът за клевета н...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21470214 www.24chasa.bg

След руски удари по Киев части на града без ток и вода

1532
Щетите в Киев, след като Русия удари центъра на града с дронове в края на август. СНИМКА: АРХИВ

Украинската столица Киев беше подложена отново на масираната руска атака, предадоха световните агенции.

Нападението е предизвикало спиране на тока в източната част на града, заявиха местните власти.

Кореспонденти на световната агенция Франс прес в Киев разказват, че са чули много експлозии и шум от прелитащи дронове.

Военновъздушните сили на Украйна съобщиха  за атака с балистични ракети и за масирана атака с щурмови дронове.  Те призоваха населението да се укрие в бомбоубежищата, съобщи БТА.

Според предварителни информации при ударите е била поразена топлоцентрала, обслужваща Киев и източната част на града е  останала без ток. Има проблеми и с водоснабдяването. Журналисти на Франс прес също разказват, че няма ток и вода.

При атаките в Киев са били ранени най-малко 9 души, казват местните власти.

Министерството на енергетиката на Украйна съобщи и за атаки по енергийната структура на цялата страна.

При руски удар по Запорожка област в Украйна е било убито 7-годишно дете.

Щетите в Киев, след като Русия удари центъра на града с дронове в края на август. СНИМКА: АРХИВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание