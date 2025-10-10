Германският министър на отбраната предупреди да не се очаква много от Бундесвера в борба с дроновете

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германският министър на отбраната Борис Писториус предупреди в страната да няма прекалено високи очаквания към въоръжените сили в текущия дебат за укрепване на способностите за противодействие на дроновете, предаде ДПА.

"Вчера звучеше така, сякаш Бундесверът автоматично ще отговаря за противодействието на дроновете от височината на върховете на дърветата нагоре. Трябва да запазим хладнокръвие по този въпрос", заяви политикът пред журналисти в Берлин.

Писториус очевидно отговаряше на коментарите на своя колега от кабинета, министъра на вътрешните работи Александър Добринт, който заяви, че с дроновете, летящи на височина над върховете на дърветата, трябва да се занимава полицията, предава БТА.

"Дроновете, които летят на голяма височина и с висока скорост, които попадат във военната сфера, са областта, в която Бундесверът има капацитет и която трябва да бъде доразвита", заяви Добринт.

Писториус поясни, че отговорностите за отбраната срещу дронове са ясно определени в закона. Общата превенция на заплахи е отговорност на полицейските сили на провинциите, докато федералната полиция е натоварена със сигурността на летищата и гарите.

"Бундесверът е отговорен за отбраната срещу военни атаки и защитата на собствените си съоръжения. Това е ясно регламентирано и ще продължим да се придържаме към него и в бъдеще", заяви той.

Германските въоръжени сили отговарят за справянето с военни заплахи във въздушното пространство и могат да бъдат призовани за помощ в конкретни случаи, когато полицейските сили не разполагат с достатъчно ресурси.

Въпреки това Бундесверът все още не е упълномощен да прехваща физически дронове.

Писториус отбеляза, че Законът за въздушната сигурност скоро ще бъде изменен, за да позволи на Бундесвера да действа срещу дронове извън своите съоръжения, като използва всички налични средства, включително лазери, но възможностите все пак ще останат ограничени.