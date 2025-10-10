ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Виенското летище с нова система за автоматизиран контрол

Летището във Виена пуска нова система за автоматизиран контрол. СНИМКА: МЕЖДУНАРОДНО ЛЕТИЩЕ ВИЕНА

Виенското летище  стартира в неделя шестмесечен пробен период на нова система на ЕС за автоматизиран контрол при влизане и излизане, бе съобщено на пресконференция. С помощта на автоматизираната ИТ система пътниците от трети държави, които възнамеряват да прекарат кратък престой (до 90 дни) в Шенгенското пространство, се регистрират при влизане и излизане от външната граница на Шенген, съобщава БТА.  

В Австрия въвеждането на новата система засяга изключително международните летища и след Виена, през ноември и декември ще последват Залцбург, Инсбрук , Грац, Линц и Клагенфурт. Европейският комисар по миграционните въпроси Магнус Брунер определи новата система като важна част от реформата в областта на убежището и миграцията.  Въвеждането й повишава сигурността на външната граница на ЕС, е мнението на министъра на вътрешните работи Герхард Карнер.  

Виенското летище е инвестирало 16 милиона евро в 52 пункта за предварителна регистрация, които са на самообслужване и 72 гранични контролни кабини. Около десет процента от пътниците или 3 милиона - 3,5 милиона души идват във Виена от трети страни и ще използват системата в бъдеще.  

С пълното въвеждане в експлоатация на системата влиза в сила задължение съгласно правото на ЕС да се предоставят биометрични данни (пръстови отпечатъци и снимка на лицето) в рамките на граничния контрол.  

