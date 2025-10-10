Мерц след споразумението за Газа: Надявам се, че спокойствието ще се върне и в нашата страна

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че се надява краят на войната в Газа да допринесе и за облекчаване на политическите напрежения в Германия, които се засилиха на фона на нарастващия брой антисемитски инциденти от началото на конфликта преди две години, съобщи ДПА.

"Много се надявам, че спокойствието ще се върне и в нашата страна", заяви Мерц пред телевизия A Ер Де, когато беше попитан какво означават за Германия споразумението за прекратяване на огъня и освобождаването на заложниците.

Той каза, че особено се надява "еврейските граждани да се почувстват отново по-безопасно и тези нетърпими антисемитски инциденти да останат в миналото или поне да станат много по-редки", съобщава БТА.

Мерц добави, че "няма да има повече причина да се организират демонстрации в подкрепа на палестинците в Германия", след като мирът в Газа бъде възстановен.

Войната в Газа, предизвикана от атаката на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г., също задълбочи разделението в Германия, отбелязва ДПА. Антисемитските инциденти се увеличиха и се имаше многобройни протести срещу военните действия на Израел и подкрепата на Германия за Израел.

Някои от протестите прераснаха в насилие и властите многократно започнаха разследвания срещу участниците за използване на забранени лозунги.