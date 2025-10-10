Конституционният съд спря временно провеждането на кметски избори в Тирана

Конституционният съд на Албания спря временно прилагането на указа на албанския президент Байрам Бегай, с който той насрочи дата за изборите на кмет в Тирана, предаде АТА.

Съдът обяви вчера, че на 31 октомври ще разгледа на открито заседание жалбата на отстранения от длъжност кмет на Тирана Ерион Велиай, която доведе до решението за временно спиране на прилагането на президентския указ.

В началото на октомври президентът на Албания определи 9 ноември за дата на частичните местни избори в шест общини, включително Тирана, чийто кмет Ерион Велиай беше отстранен от длъжност в края на септември с решение на албанския Министерски съвет, припомня БТА.

Искането за отстраняването на Велиай от длъжност беше внесено от представители на управляващата Социалистическа партия (СП/PS) на Албания в общинския съвет въз основа на албанския Закон за местното самоуправление, който предвижда отстраняване от длъжност на кмет, в случай че той отсъства в продължение на три месеца без прекъсване.

На 29 септември Велиай обжалва пред Конституционния съд на Албания решението за отстраняването си от длъжност, като заяви, че нито е окончателно осъден, нито е отсъствал по своя воля, като подчерта, че липсата му се дължи на обективна невъзможност да изпълнява задълженията си като кмет на Тирана заради определената му мярка за неотклонение.

Велиай, който е от редиците на управляващата Социалистическа партия на Албания, беше арестуван на 10 февруари в сградата на община Тирана по обвинения в пасивна корупция и пране на пари и му беше определена мярката за неотклонение "задържане под стража".

Специалната антикорупционна прокуратура на Албания приключи разследванията и изпрати Ерион Велиай и съпругата му Айола Дзодза на съд, припомня АТА. Велиай е обвинен в девет случая на пасивна корупция, както и в пране на пари, недеклариране на имущество, злоупотреба с власт и внасяне на незаконни предмети в затвора.