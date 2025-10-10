Главният прокурор на Ню Йорк Летиша Джеймс обвинена в измама с ипотеки

На главния прокурор на щата Ню Йорк Летиша Джеймс бяха повдигнати обвинения. Тя беше обвинена в измама с ипотеки, предадоха световните агенции. Джеймс определи обвиненията като "безпочвени".

Голямо съдебно жури в град Александрия, в щата Вирджиния, прецени, че има достатъчно доказателства да се смята, че Джеймс е извършила банкова измама и е попълнила неверни данни в декларация пред кредитна институция, за да бъде даден ход на наказателно дело, предава БТА.

В обвинителния акт се посочва, че кандидатствайки за кредит, Джеймс е декларирала невярната информация, че обитава къща в Норфолк, Вирджиния, която е закупила като второ жилище през 2020 г. за сумата от 137 000 долара. Според прокуратурата Джеймс всъщност е придобила този имот с инвестиционна цел. Невярното деклариране на къщата в Норфолк като второ жилище е позволило на Джеймс да получи благоприятен лихвен процент, който ѝ е спестил около 19 000 долара за целия срок на погасяване на заема, пише още в обвинителния акт.

"Повдигнатите по това дело обвинения представляват умишлени, престъпни действия и огромни нарушения на общественото доверие", пише в изявление на Линдзи Халиган, прокурор на Източния окръг на Вирджиния.

Джеймс отхвърли обвиненията и ги определи като част от "отчаяните опити на президента (Доналд Тръмп) да използва съдебната система като оръжие". Тръмп "оказва натиск върху федералните правоприлагащи органи (...), само защото си свърших работата на главен прокурор на щата Ню Йорк", заяви днес Джеймс, която е дългогодишен противник на президента републиканец.

След като загуби изборите през 2020 г., Тръмп се сблъска с множество юридически проблеми. Той се зарече по време на кампанията си за втори президентски мандат, че ще търси възмездие.

Прокурорът на Ню Йорк е вторият високопоставен държавен служител, срещу когото през последните седмици бяха повдигнати обвинения. На 25 септември бе даден ход на делото срещу бившия шеф на ФБР Джеймс Коми, който бе обвинен, че правил лъжливи изказвания, за да възпрепятства разследване на Конгреса. Министерството на правосъдието е започнало проверки и срещу сенатора Адам Шиф, срещу членката на управителния съвет на Федералния резерв Лиса Кук и срещу други висши служители.

Джеймс е сред 23-те щатски главни прокурори от Демократическата партия, които внесоха съдебни искове, с които да блокират действия на правителството на Тръмп. През 2022 г. Джеймс заведе дело срещу Тръмп и компанията му за недвижими имоти за финансови нередности. По това дело Тръмп бе осъден на глоба в размер на 454,2 млн. долара.