Мария Корина Мачадо спечели Нобеловата награда за мир (Видео)

Венецуелката се укрива от август 2024 г., а трите й деца живеят в чужбина заради заплаха за сигурността им

Тръмп се размина с Нобела, въпреки многократните му призиви и натиска от международната общност

Мария Корина Мачадо от Венецуела спечели Нобеловата награда за мир.

За отличието съобщи председателят на Нобеловия комитет Йорген Ватне Фриднес в Осло. Той започна с думите, че наградата се присъжда на „смела и отдадена защитничка на мира". Председателят на Нобеловия комитет Йорген Ватне Фриднес Кадър: Ютуб/Nobel Prize

„Жена, която поддържа пламъка на демокрацията да гори сред нарастващата тъмнина."

Фриднес я определи още като "изключителен пример за кураж" в Латинска Америка.

"Мачадо е ключова и обединяваща фигура. Именно това е в основата на демокрацията – нашата обща готовност да защитаваме принципите на народното управление, дори когато не сме съгласни. В момент, когато демокрацията е застрашена, е по-важно от всякога да защитим тази обща основа", каза още председателят на Нобеловия комитет.

Той подчерта, че "да работиш за демокрацията във Венецуела в момента е опасно".

Според Нобеловия комитет венецуелският политик покрива всички изисквания за наградата, защото е обединила опозицията на страната и е показала, че "инструментите на демокрацията са също така инструменти на мира".

Мачадо е венецуелски политик от партията „Ела, Венецуела". Тя е на 58 години и влиза в политиката през 2002 г. Счита се, че тя е водеща фигура на опозицията в страната, а правителството на Николас Мадуро й наложи забрана да напуска страната.

Тя се кандидатира за президентските избори през 2012 г., но загуби от Енрике Каприлес на първичните избори. По време на големите протести в страната през 2014 г. срещу правителството на Мадуро Мария Корина Мачадо бе една от водещите фигури.

Мария Корина Мачадо е родена в столицата Каракас и е най-голямата от четири дъщери. Мачадо има диплома по индустриално инженерство от Католическия университет „Андрес Бельо" и магистърска степен по финанси от Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA, бизнес училище) в Каракас. През 2009 г. тя участва и в програмата World Fellows на Йейлския университет.

Тя е разведена и има три деца, които живеят в чужбина заради заплахи за живота им във Венецуела. Самата тя се укрива от август 2024 г. На въпрос дали ще се появи на официалното връчване на наградата през декември, Фриднес отговори, че се надява на това, но сигурността е под въпрос.

Председателят на Нобеловия комитет беше попитан дали натискът от страна на американския президент и международната общност е повлиял на взимането на решението за връчването на приза.

Фриднес отговори, че в дългогодишната история на връчването на наградата комитетът е бил свидетел на много кампании и напрежение в медиите, както и че всяка година получава хиляди писма.

"Нашето решение се основава единствено на работата и волята на Алфред Нобел", отговори той.

Президентът Доналд Тръмп няколко пъти вече претендира за отличието, защото по негови думи е допринесъл за разрешаването на седем военни конфликта само тази година. Той каза, че визира конфликтите между Руанда и Демократична република Конго, Азербайджан и Армения, Тайланд и Камбоджа, Индия и Пакистан, Косово и Сърбия, Египет и Етиопия и Израел и Иран.

Заради плана му за мир в Газа, който доведе до прекратяване на огъня между Израел и "Хамас" на 9 октомври, няколко световни лидери коментираха, че президентът на САЩ заслужава Нобеловата награда за мир.

Володимир Зеленски също заяви, че Украйна ще номинира Тръмп, ако той помогне за прекратяването на войната с Русия.

Нобеловите награди носят името на шведския индустриалец Алфред Нобел, който е техен учредител, като само тази за мир се обявява в Осло,а останалите се обявяват в шведската столица Стокхолм. След обявяването им в началото на октомври, наградите се връчват тържествено на 10 декември на церемонии в столиците на Норвегия и Швеция.

Кандидати за наградата могат да се предлагат от членове на правителства или парламентаристи, държавни глави, университетски преподаватели по история, социални науки, право и философия, миналогодишни нобелови лауреати за мир и др.

Тази година за наградата бяха номинирани общо 338 лица и организации. Списъкът с номинираните остава таен и се разсекретява 50 години по-късно.

Нобеловият лауреат за мир получава медал, който е дело на норвежкия скулптор Густав Вигеланд, диплом, създаден от прочути норвежки и шведски калиграфи и 11 милиона шведски крони (1,19 щатски долара).

Нобеловата награда за мир се връчва от 1901 г. Има общо 105 нобелови лауреати за мир, се припомня в справка в сайта на Нобеловите награди. Отличието не е било присъждано 19 пъти - през 1914-1916, 1918, 1923, 1924, 1928, 1932, 1939-1943, 1948, 1955-1956, 1966-1967 и 1972 г. Причината е, че през тези години Норвежкият нобелов комитет е преценил, че никой не отговаря на критериите за получаването на наградата.