Турция ще следи за прилагането на споразумението за прекратяване на огъня в Газа

Турският външен министър Хакан Фидан каза, че Анкара ще следи активно за прилагането на новото споразумение за прекратяване на огъня в Газа като част от многонационална работна група, която включва представители на САЩ, Египет и Катар, съобщи турският информационен сайт „Тюркийе тудей“.

Фидан участва вчера в Париж в среща на външни министри на западни и арабски страни, посветена на бъдещето на Газа, предаде БТА.

В изказване след срещата, която събра външни министри от Турция, Франция, Германия, Обединеното кралство, Италия, Испания, Египет, Саудитска Арабия, Йордания, Катар, Обединените арабски емирства и ЕС, Фидан подчерта конструктивната роля на Анкара в мирните усилия за Газа.

Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас" подписаха вчера споразумение за прекратяване на огъня в Газа и за освобождаване на държаните от "Хамас" израелски заложници в замяна на палестински затворници, които се намират в израелски затвори.

Това е първата фаза от плана на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа.

Фидан отбеляза, че духът на сътрудничество, произтичащ от инициативата, може да послужи като модел за разрешаване на други регионални спорове.

По думите на турския външен министър не може да се разчита на израелския премиер Бенямин Нетаняху и макар да се очакват известни предизвикателства, те няма да накарат Турция да загуби оптимизъм.