До 20 000 евро глоба в Гърция при липса на система за електронни плащания

От 1 ноември всички фирми в Гърция задължително трябва да свържат ПОС терминалите си към системата за директни плащания IRIS, в противен случай ще бъдат глобявани с до 20 000 евро.

По-конкретно, от ноември всеки бизнес ще трябва да приема плащания чрез IRIS, или чрез ПОС, или с QR код, който клиентът ще може да сканира от банковото си приложение. Транзакциите ще се извършват в реално време и без комисионни, което ще осигури по-голяма прозрачност в данъчната система.

Независимата агенция за публични приходи ще има възможност директно да контролира съответствието, като идентифицира бизнеси, които не са активирали услугата. Предвидена е глоба от 10 000 евро за бизнеси, които водят счетоводна система с еднократно записване, и 20 000 евро за тези, които водят система за двойно счетоводство.

Припомняме, че дневният лимит за плащания чрез IRIS вече е определен на 1000 евро, докато за транзакции между физически лица и от физически лица към професионалисти лимитът е 500 евро на категория.

Транзакциите между физически лица се извършват без никаква такса, докато за плащания към фирми комисионната е между 0,2% - 0,5% и натоварва само бизнеса, за разлика от таксите за карти, които достигат до 2%.

От януари 2026 г. лимитите за транзакции се увеличават значително:

- За IRIS между физически лица дневният лимит се увеличава до 1000 евро, с месечен максимум от 5000 евро.

- За IRIS от физически лица към професионалисти дневният лимит също се увеличава до 1000 евро, с възможност за плащания до 31 000 евро на месец.