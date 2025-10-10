Ким Чен-ун се срещна с Медведев и Ля Цин в Пхенян

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун се срещна в Пхенян с китайския премиер Ли Цян и бившия руски президент Дмитрий Медведев в рамките на честванията по повод 80-ата годишнина на управляващата Корейска трудова партия, съобщиха днес севернокорейски държавни медии, цитирани от Франс прес.

Той похвали усилията на Пекин за поддържане на отношения на приятелство и сътрудничество между двете страни, съобщи севернокорейската новинарска агенция КЦТА.

Китай е най-близкият съюзник на Северна Корея, въпреки напрежението между двете страни по повод ядрената програма на Пхенян.

"Поддържането, укрепването и развитието на традиционните приятелски и сътруднически отношения между двете страни са непоколебима политика на Китай", каза Ли Цян, цитиран от агенция Синхуа.

Северна Корея организира вчера патриотични представления на стадион "Първи май" в Пхенян по повод 80-ата годишнина на Корейската трудова партия.

По този повод Ким Чен-ун произнесе реч в присъствието на заместник-председателя на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев и генералния секретар на Комунистическата партия на Виетнам То Лам. Деца им поднесоха цветя, а кадри от събитието бяха разпространени от държавните медии.

В съвместно изявление на Москва и Пхенян, публикувано вчера от агенция KЦТА, управляващата партия в Русия заяви, че "изразява безрезервната си подкрепа за мерките, предприети" от Северна Корея "за укрепване на отбранителните способности на страната".

Двете страни заздравиха връзките си от началото на войната в Украйна, след като Пхенян изпрати хиляди войници да се сражават рамо до рамо с руските сили.

На 3 септември Ким Чен-ун присъства, заедно с китайския президент Си Цзинпин и руския лидер Владимир Путин, на грандиозен военен парад в Пекин, с който беше отбелязана победата над Япония и края на Втората световна война.

Пхенян също така организира голям военен парад, на който представя най-новото си оръжие, включително междуконтинентални балистични ракети.

Южнокорейската армия заяви, че Северна Корея изглежда провежда "репетиции с мобилизиране на техника и ракети" и че има "голяма вероятност" парадът да се състои тази вечер.