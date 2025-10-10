ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Газът на "Газов хъб Балкан" е 61 лв. на мегаватчас...

Времето София 15° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21471101 www.24chasa.bg

Зеленски: Русия атакува украинската енергийна инфраструктура с над 450 дрона и 30 ракети

1384
Украинският президент Володимир Зеленски

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Русия е атакувала днес енергийната инфраструктура на Украйна с над 450 дрона и 30 ракети, предаде Райтерс.

Нападението е било масирано, в цялата страна, отбеляза държавният глава.

Той съобщи за сривове в електроснабдяването в 9 украински области, предава БТА.

Зеленски подчерта нуждата от помощ от държавите партньори на Украйна с доставка на системи за противовъздушна отбрана за Киев и с налагане на санкции срещу Москва.

"Онова, което е нужно, не са приказки на вятъра, а решително действия от страна на САЩ, на Европа и на Г-7, чрез доставката на системи за противовъздушна отбрана и прилагане на санкции", подчерта Зеленски, цитиран от Франс прес.

Украинският президент Володимир Зеленски

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

„Без напрежение“ с Георги Милков: Семейният бизнес е инвестиция в ценности (Видео)