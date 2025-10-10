Зеленски: Русия атакува украинската енергийна инфраструктура с над 450 дрона и 30 ракети

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Русия е атакувала днес енергийната инфраструктура на Украйна с над 450 дрона и 30 ракети, предаде Райтерс.

Нападението е било масирано, в цялата страна, отбеляза държавният глава.

Той съобщи за сривове в електроснабдяването в 9 украински области, предава БТА.

Зеленски подчерта нуждата от помощ от държавите партньори на Украйна с доставка на системи за противовъздушна отбрана за Киев и с налагане на санкции срещу Москва.

"Онова, което е нужно, не са приказки на вятъра, а решително действия от страна на САЩ, на Европа и на Г-7, чрез доставката на системи за противовъздушна отбрана и прилагане на санкции", подчерта Зеленски, цитиран от Франс прес.