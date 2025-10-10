ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Газът на "Газов хъб Балкан" е 61 лв. на мегаватчас...

Времето София 15° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21471195 www.24chasa.bg

Кметовете на Хирошима и Нагасаки поканиха Тръмп да им гостува по време на посещението му в Япония

1020
Доналд Тръмп Снимка: КМГ

Кметовете на Хирошима и Нагасаки изпратиха писмо до президента на САЩ Доналд Тръмп с покана да посети двата града, опустошени от американските ядрени бомбардировки през 1945 г. Поканата към Тръмп е да направи тази визита в рамките на планираното му посещение в Япония в края на месеца, съобщи Киодо. 

В писмото си кметът на Хирошима Казуми Мацуи и кметът на Нагасаки Широ Сузуки отбелязват, че светът днес се намира на кръстопът, изправен пред нарастващ риск от ядрена война, и че човечеството навлиза в епоха, в която вече няма да останат живи свидетели на атомните атаки.

Мацуи и Сузуки изразиха надежда Тръмп да прояви лидерските си качества в усилията за ядрено разоръжаване, особено на конференцията за преглед на Договора за неразпространение на ядреното оръжие следващата година. 

Посещението на тогавашния американски президент Барак Обама през 2016 г. в Хирошима остава единственият случай, в който действащ американски държавен глава е направил визита в някой от двата града.

През 2017 г. Хирошима и Нагасаки вече бяха отправили подобна покана към Тръмп по време на неговата обиколка в Азия, която включваше посещения в Южна Корея, Китай, Виетнам и Филипините.

Доналд Тръмп

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

„Без напрежение“ с Георги Милков: Семейният бизнес е инвестиция в ценности (Видео)