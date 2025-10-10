Кметовете на Хирошима и Нагасаки поканиха Тръмп да им гостува по време на посещението му в Япония

Кметовете на Хирошима и Нагасаки изпратиха писмо до президента на САЩ Доналд Тръмп с покана да посети двата града, опустошени от американските ядрени бомбардировки през 1945 г. Поканата към Тръмп е да направи тази визита в рамките на планираното му посещение в Япония в края на месеца, съобщи Киодо.

В писмото си кметът на Хирошима Казуми Мацуи и кметът на Нагасаки Широ Сузуки отбелязват, че светът днес се намира на кръстопът, изправен пред нарастващ риск от ядрена война, и че човечеството навлиза в епоха, в която вече няма да останат живи свидетели на атомните атаки.

Мацуи и Сузуки изразиха надежда Тръмп да прояви лидерските си качества в усилията за ядрено разоръжаване, особено на конференцията за преглед на Договора за неразпространение на ядреното оръжие следващата година.

Посещението на тогавашния американски президент Барак Обама през 2016 г. в Хирошима остава единственият случай, в който действащ американски държавен глава е направил визита в някой от двата града.

През 2017 г. Хирошима и Нагасаки вече бяха отправили подобна покана към Тръмп по време на неговата обиколка в Азия, която включваше посещения в Южна Корея, Китай, Виетнам и Филипините.