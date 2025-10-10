Русия отложи среща на върха с Арабската лига в Москва

Русия обяви отлагането за неопределено време на среща на върха с Арабската лига, която беше планирана за следващата седмица в Москва поради участието на няколко арабски лидери в прилагането на споразумението за прекратяване на огъня в Газа, предаде Франс прес. Съответното изявление бе направено снощи от Кремъл след телефонен разговор между руския президент Владимир Путин и иракския премиер Мохамед Шия ас Судани, чиято страна е ротационен председател на Арабската лига, съобщава БТА.

Путин и Ас Судани се съгласиха, че "за няколко арабски лидери ще бъде трудно да посетят лично Москва", поради "началото на активната фаза от прилагането на плана на американския президент Доналд Тръмп" за Газа, обясни Кремъл в изявление.

"По тази причина бе счетено за целесъобразно да се отложи руско-арабската среща на върха за по-късна дата", която все още не е определена.

Обявена през април от Владимир Путин, тази първа среща на върха между Русия и арабския свят беше планирана за 15 октомври в Москва, посочва АФП.