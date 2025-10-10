САЩ с ново разследване срещу "Тесла" заради инциденти с функцията за автономно шофиране

Федералните регулаторни органи в САЩ започнаха ново разследване срещу "Тесла" (Tesla) заради серия от инциденти, при които автомобили на компанията са преминавали на червен светофар или са навлизали в насрещното движение, причинявайки катастрофи и наранявания, съобщава Асошиейтед прес.

Националната администрация за безопасност на движението по магистралите (NHTSA) обяви, че разследва 58 случая, в които превозни средства на „Тесла“ са нарушили правилата за движение, докато са използвали режима за пълно автономно шофиране (Full Self-Driving – FSD). Инцидентите са довели до редица катастрофи, пожари и пострадали. Новото разследване се добавя към вече съществуващите проверки на технологията, които могат да забавят плановете на Илон Мъск да превърне милиони коли в напълно автономни превозни средства чрез безжични софтуерни актуализации, съобщава БТА.

"Основният въпрос е "Работи ли софтуерът?", пита Сет Голдщайн, анализатор в "Морнингстар".

Разследването започва, след като Мъск, чието състояние е тясно свързано с възхода на акциите на "Тесла", обяви, че до края на следващата година ще пусне стотици хиляди роботаксита в градовете на САЩ.

Новата проверка обхваща 2,9 милиона автомобила, тъй като почти всички произведени модели на "Тесла" са оборудвани с функцията FSD – система, критикувана заради подвеждащото си наименование, което може да създаде у водачите усещане за фалшива сигурност. Компанията обаче твърди пред регулаторите и съда, че многократно е уведомявала клиентите си, че системата не може да управлява автомобила самостоятелно и че шофьорите трябва да бъдат постоянно готови да поемат контрол.

В документацията по разследването се отбелязва, че много шофьори, участвали в инциденти, са заявили, че автомобилите не са подали предупреждение преди внезапна промяна в поведението.

Акциите на "Тесла" поевтиняха с близо 3 на сто в един момент във вчерашната търговия, но затвориха със загуба от само 0,7 на сто.

През август агенцията започна и друго разследване, фокусирано върху забавеното докладване на катастрофи от страна на компанията.

Месец по-рано съд в Маями постанови, че "Тесла" е частично отговорна за смъртоносната катастрофа от 2019 г. във Флорида, свързана с технологията за подпомагане на водача "Аутопайлът" (Autopilot), която се различава от системата за напълно автономно шофиране. Компанията беше осъдена да изплати над 240 милиона долара обезщетение на семействата на жертвите, като заяви, че ще обжалва решението.

Междувременно Мъск е изправен пред спад в продажбите, след като част от клиентите бойкотират "Тесла" заради неговата открита подкрепа за президента Доналд Тръмп и крайнодесни кандидати в Европа. Конкуренти като китайската Би Уай Ди (BYD) увеличават пазарния си дял с по-достъпни и висококачествени модели.

В опит да противодейства, Мъск обяви във вторник, че "Тесла" ще предложи две нови, опростени и по-евтини версии на вече съществуващи модели, включително на бестселъра "Модел Уай" (Model Y). Инвеститорите обаче останаха разочаровани от липсата на изцяло нови предложения, което доведе до понижение в цената на акциите с 4,5 процента.