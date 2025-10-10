ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Азербайджан пусна под домашен арест руски журналис...

КМГ: Китай ще въведе над 30 нови стандарта за облачни технологии до 2027 г.

До 2027 г. Китай ще въведе повече от 30 нови национални и индустриални стандарта за облачни изчисления, обяви Министерството на промишлеността и информационните технологии. Те ще обхващат технологии, услуги, приложения, управление и сигурност в сектора, пише КМГ.

С оглед на нарастващата роля на облачните решения в индустриалните трансформации, новите правила ще дефинират по-ясно понятието за „облачна услуга" и нейните приложения в различни отрасли. Планира се и синхронизиране на китайските стандарти с международните, за да се улесни интеграцията на страната в глобалния дигитален пазар.

Стъпката подчертава намерението на Китай да засили регулациите, насърчи иновациите и ускори растежа на своята облачна индустрия.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

