КМГ: Музеите се утвърждават като нова модна дестинация за младите китайци

Посещението на музеи се превърна в нова тенденция сред младите китайци, които все повече предпочитат културата и историята пред претъпканите туристически места. Това пише КМГ.

Още преди „Златната седмица", онлайн билетите за популярни музеи като Националния музей на Китай и Забранения град в Пекин, както и за музея в Шанси, се разпродадоха бързо. „Младите вече не искат просто да разгледат експозицията – подготвят се предварително и активно общуват с екскурзоводите, задавайки въпроси за културното значение на експонатите," споделя Цю Пин, заместник-директор на музея „Дзинцъ".

Технологиите също обогатяват преживяването – посетителите могат да използват VR очила, за да се потопят в атмосферата на древни пиршества, или чрез интерактивни прожекции да „свирят" заедно с музикантите от стенописите. Музеите в цялата страна все повече залагат на дигитални изображения и 3D анимация, за да предложат по-потапящо и модерно изживяване.