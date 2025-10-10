ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Удължават евакуацията на село Николово

КМГ: Китай представи шест предложения за укрепване на глобалното управление

Снимка: Китайска медийна група

На 9 октомври Гън Шуан, заместник-постоянен представител на Китай в ООН, се обърна към Шестата комисия на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН с тема „Вътрешно и международно право". Това пише КМГ.

Той заяви, че светът е навлязъл в нов период на нестабилност и трансформация, като международното право е изправено пред сериозни предизвикателства и изпитания. Затова Китай представи шест предложения за „вътрешно и международно право". Те обхващат предимно целите и принципите на Устава на ООН, които представляват всеобщо признати фундаментални норми на международните отношения и съставляват същността на международното право.

Международното законодателство трябва да зачита разнообразието на цивилизациите и правните системи, като гарантира равностойно участие на всички нации, особено чрез засилване на гласа на Глобалния Юг. Гън Шуан подчерта, че всички страни трябва да ускорят изготвянето на международни правила в нововъзникващите области и нетрадиционните сфери на сигурността. Според него е важно да се насърчи изграждането на международни рамки за сътрудничество и управление, които отговарят на реалните потребности, решават конкретни проблеми и отразяват общите интереси на всички нации.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

