КМГ: Зеленият метанол превръща вътрешните райони на Китай в нов център на морския транспорт

Отдалеченият район Син'ан в автономния регион Вътрешна Монголия, известен с ветровете и земеделието си, се превръща в нова точка на световната корабоплавателна индустрия благодарение на производството на зелен метанол – нисковъглеродна алтернатива на изкопаемите горива. Това пише КМГ.

Инициативата идва в момент, когато Международната морска организация подготвя „рамка за нулеви емисии", която ще въведе ограничения и въглеродно ценообразуване от 2027 г. Гиганти като Maersk и Hapag-Lloyd вече търсят доставки на чисто гориво.

Китайската енергийна компания Goldwind откри през 2024 г. в Син'ан завод за зелен метанол, захранван изцяло от зелена вятърна енергия, и подписа договор с Maersk за 500 000 тона годишно, а с Hapag-Lloyd – за още 250 000.

В Китай вече се изпълняват 173 проекта с общ капацитет 53,46 млн. тона, превръщайки дори безморския северен регион във врата към чистата енергия и глобалното корабоплаване.