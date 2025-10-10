КМГ: Изследване на Ройтерс показва доминацията на Китай в износа на чиста енергия

На 9 октомври Ройтерс публикува статия със заглавие „Проследяване на доминацията на Китай в износа на чиста енергия в седем графики".

На база на анализа на основните категории продукти в износа на Китай в областта на чистата енергия, разпределението на пазарите и бъдещите тенденции, дългогодишното лидерство на страната в производството на чиста енергия постепенно се превръща в мащабен експортен бизнес, пише КМГ..

По данни на международния мозъчен тръст Ember, от 2018 г. насам Китай е изнесъл батерии и системи за съхранение на енергия на обща стойност от 330 милиарда щатски долара — над една трета от всички приходи от износ на чиста енергия.

Износът на електромобили също бележи бърз растеж. От 2019 г. насам продажбите в чужбина се увеличават стабилно, като всяка година достигат нови рекорди. Само през първите осем месеца на 2025 г. приходите от износа на китайски електромобили достигат 52 милиарда долара — с 26% повече от същия период на 2024 г. и с над 1600% ръст спрямо 2019 г. Това показват данните, цитирани от Ройтерс.