ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Азербайджан пусна под домашен арест руски журналис...

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21472044 www.24chasa.bg

Най-малко две са жертвите на труса от 7.4 по Рихтер на Филипините (Видео)

888
Евакуирани филипинци са се събрали на улицата СНИМКА: Ройтерс

Най-малко двама души са загинали при земетресението с магнитуд 7,4 на филипинския остров Минданао, съобщи служител от регионалната служба по гражданска защита, цитиран от Ройтерс и БТА.

Карло Пуерто, служител по информацията в службата за гражданска защита в региона Давао, каза по телефона, че и двамата загинали са от град Мати в провинция Давао ориентал.

От Тихоокеанския център за предупреждение за цунами в Хонолулу алармираха, че е възможно опасни вълни цунами да застрашат крайбрежната ивица в радиус от 300 км от епицентъра на земетресението.

ТЦПЦ съобщи, че на филипинските брегове в близост до епицентъра са възможни вълни с височина до 3 метра над нормалните приливи. По-малки вълни са възможни в Индонезия и Палау.

Евакуирани филипинци са се събрали на улицата СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание