Най-малко две са жертвите на труса от 7.4 по Рихтер на Филипините (Видео)

Най-малко двама души са загинали при земетресението с магнитуд 7,4 на филипинския остров Минданао, съобщи служител от регионалната служба по гражданска защита, цитиран от Ройтерс и БТА.
Карло Пуерто, служител по информацията в службата за гражданска защита в региона Давао, каза по телефона, че и двамата загинали са от град Мати в провинция Давао ориентал.
От Тихоокеанския център за предупреждение за цунами в Хонолулу алармираха, че е възможно опасни вълни цунами да застрашат крайбрежната ивица в радиус от 300 км от епицентъра на земетресението.
ТЦПЦ съобщи, че на филипинските брегове в близост до епицентъра са възможни вълни с височина до 3 метра над нормалните приливи. По-малки вълни са възможни в Индонезия и Палау.
