Годишно учение на НАТО за ядрено възпиране започва в понеделник

НАТО започва годишното си учение за ядрено възпиране "Стедфаст нун" (Steadfast Noon - в превод на български език "Устойчиво пладне") в понеделник, 13 октомври, обяви днес генералният секретар на алианса Марк Рюте, цитиран от Ройтерс.

Той каза, че учението спомага да се гарантира, че способностите на НАТО за ядрено възпиране са надеждни, сигурни, безопасни и ефективни.

Тренировките изпращат ясен сигнал до всеки евентуален опонент, че алиансът може да предпази и да защити всички свои членове при всяка заплаха, подчерта Рюте, цитиран от БТА.

По време на учението няма да бъдат използвани смъртоносни оръжия, отбелязаха от НАТО.