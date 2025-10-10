ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Годишно учение на НАТО за ядрено възпиране започва в понеделник

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте Снимка: Екс/@EgbertB4715

 НАТО започва годишното си учение за ядрено възпиране "Стедфаст нун" (Steadfast Noon - в превод на български език "Устойчиво пладне") в понеделник, 13 октомври, обяви днес генералният секретар на алианса Марк Рюте, цитиран от Ройтерс.

Той каза, че учението спомага да се гарантира, че способностите на НАТО за ядрено възпиране са надеждни, сигурни, безопасни и ефективни.

Тренировките изпращат ясен сигнал до всеки евентуален опонент, че алиансът може да предпази и да защити всички свои членове при всяка заплаха, подчерта Рюте, цитиран от БТА.

По време на учението няма да бъдат използвани смъртоносни оръжия, отбелязаха от НАТО.

