Международният наказателен съд отказа да пусне Родриго Дутерте

Бившият филипински президент Дутерте остава в ареста, след като Международният наказателен съд в Хага отхвърли искането му за освобождаване по здравословни причини, съобщиха Франс прес и БТА.

Прокурорите на МНС са повдигнали три обвинения срещу 80-годишния Дутерте за престъпления срещу човечеството, свързани с най-малко 76 убийства, извършени по време на операции срещу разпространението на наркотици.

Първото обвинение се отнася до 19 убийства, извършени между 2013 и 2016 г., когато той е бил кмет на град Давао. Второто засяга 14 убийства през 2016–2017 г. - в периода, когато вече е заемал поста президент на Филипините.

Третото обвинение обхваща 43 убийства, извършени при т.нар. операции по „прочистване" срещу предполагаеми дребни потребители и дилъри на наркотици между 2016 и 2018 г.

Според правозащитни организации тези действия са били част от мащабна кампания, довела до хиляди смъртни случаи из цялата страна.

Дутерте беше арестуван на 11 март в Манила и същата вечер прехвърлен в Нидерландия, където се намира в затвор в Хага.

По време на първото си изслушване, проведено чрез видеовръзка, бившият президент изглеждал объркан и отслабнал, като едва говорел. Адвокатът му заяви, че клиентът му „не е в състояние да бъде съден поради когнитивни нарушения в няколко области" и поиска процесът да бъде отложен за неопределено време.