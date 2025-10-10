ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Стоичков призова държавата да се размърда за голям...

Мария Корина Мачадо с първи думи след Нобела: В шок съм (Видео)

Мария Корина Мачадо СНИМКА: Ройтерс

Мария Корина Мачадо с първи думи, след като по-рано днес бе удостоена с Нобеловата награда за мир. 

Лидерката на венецуелската опозиция, която се укрива от август 2024 г., коментира Нобела в разговор с венецуелския политик Едмундо Гонсалес. 

"Шокирана съм", казва тя в разговора, който беше заснет на видео и разпространен в социалните мрежи на Гонсалес. 

„Ние сме шокирани от радост", отговаря Гонсалес, който емигрира преди почти година.

„Какво е това? Не мога да повярвам", казва още 58-годишната Мачадо, чието местоположение е в неизвестност. 

Венецуелката беше удостоена с Нобел, а председателят на комитета Йорген Ватне Фриднес я определи като "смела и отдадена защитничка на мира". 

Мачадо е със забрана да напуска страната от правителството на Николас Мадуро. Трите й деца живеят в чужбина заради заплахи за живота им. 

Мария Корина Мачадо СНИМКА: Ройтерс

