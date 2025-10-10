Мария Корина Мачадо с първи думи след Нобела: В шок съм (Видео)

Мария Корина Мачадо с първи думи, след като по-рано днес бе удостоена с Нобеловата награда за мир.
Лидерката на венецуелската опозиция, която се укрива от август 2024 г., коментира Нобела в разговор с венецуелския политик Едмундо Гонсалес.
"Шокирана съм", казва тя в разговора, който беше заснет на видео и разпространен в социалните мрежи на Гонсалес.
„Ние сме шокирани от радост", отговаря Гонсалес, който емигрира преди почти година.
„Какво е това? Не мога да повярвам", казва още 58-годишната Мачадо, чието местоположение е в неизвестност.
Венецуелката беше удостоена с Нобел, а председателят на комитета Йорген Ватне Фриднес я определи като "смела и отдадена защитничка на мира".
Мачадо е със забрана да напуска страната от правителството на Николас Мадуро. Трите й деца живеят в чужбина заради заплахи за живота им.
¡Nuestra querida Maria Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025! Merecidísimo reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por nuestra libertad y democracia. ¡La primer Nobel de Venezuela! ¡Enhorabuena @mariacorinaya, Venezuela será… pic.twitter.com/jpmrUEujtL— Edmundo González (@EdmundoGU) October 10, 2025