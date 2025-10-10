ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Стоичков призова държавата да се размърда за голям...

Вижте емоционалния момент, в който Мария Корина Мачадо разбира за Нобела (Видео)

1948
Директорът на Нобеловия институт Кристиан Берг Харпвикен Кадър: Ютуб/Nobel Prize

Нобеловият комитет публикува видео, в което директорът на института Кристиан Берг Харпвикен съобщава лично новината за спечеления Нобел за мир на Мария Корина Мачадо.

Мария Корина Мачадо СНИМКА: Ройтерс
"Здравейте, с Мария Корина Мачадо ли разговарям?", пита Харпвикен. 

"Да, Мария Корина е". 

"Обаждам се да Ви информирам, че след минути ще бъдете отличена с Нобеловата награда за мир за 2025 г.", казва директорът, докато гласът му се пречупва пред натиска на емоциите. 

"О, боже мой... Аз нямам думи, благодаря Ви толкова много, но се надявам разбирате, че това е постижение на цяло едно общество. Аз съм просто един човек, не мисля, че го заслужавам", отговаря Мачадо също емоционално. 

След това Харпвикен изчита част от текста, който бе прочетен от Йорген Ватне Фриднес при обявяването на наградата. 

"Поласкана съм, развълнувана и много благодарна", казва Мария през сълзи. 

58-годишната Мачадо се укрива от август 2024 г., а правителството на Николас Мадуро й е наложило забрана да напуска страната. Все още не е ясно дали тя ще успее да дойде на официалното връчване на наградата през декември. 

