600 хиляди домове в 9 украински области са без ток след масирана руска въздушна атака

Около 600 хиляди домакинства в 9 украински области останаха без ток в резултат на масираната руска въздушна атака през нощта, предадоха Ройтерс и БТА, като се позовават на местните власти.

Цели райони в столицата Киев потънаха в мрак.

В пограничната Харковска област без ток останаха над 200 хиляди абонати.

Електроснабдяването на 270 хиляди потребители в Киев вече е възстановено, съобщи междувременно министърката на енергетиката Свитлана Хринчук, цитирана от Укринформ.

Тя отбеляза, че основна мишена на руските удари в Украйна тази нощ са били електроцентрали на изток от река Днепър.

Русия и Украйна се атакуват с дронове и ракети на практика всяка нощ. Енергийната инфраструктура е сред основните мишени на тези нападения, предвид стратегическото си значение.

Русия увеличи ударите си по украинска енергийна инфраструктура с наближаването на зимата.