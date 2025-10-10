ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Белият дом с първа реакция след Нобела за мир: Комитетът постави политиката над мира

Белият дом СНИМКА: Pixabay

Първи думи от Белия дом, след като Нобеловият комитет връчи наградата за мир на венецуелката Мария Корина Мачадо. 

"Нобеловият комитет доказа, че поставя политиката над мира", заяви директорът по комуникациите на Белия дом Стивън Чун. 

Лидерката на венецуелската опозиция бе обявена за тазгодишния носител на Нобел по-рано в петък, докато Тръмп вече няколко пъти претендира за отличието. След плана му за мир в Газа последваха многократни призиви от международната общност той да бъде отличен с Нобел за мир. 

"Американският президент Доналд Тръмп ще продължи да сключва мирни споразумения, да прекратява войни и да спасява човешки животи. Президентът има сърцето на хуманист и никога няма да има друг като него, който да мести планини със силата на волята си", се казва още в изявлението на Белия дом. 

След обявяването на носителя на наградата председателят на комитета Йорген Ватне Фриднес беше попитан от журналисти дали е имало натиск при избора на комитета. Той отговори, че решението на Нобеловия комитет се основава единствено на "работата и волята на Алфред Нобел".  

