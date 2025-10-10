ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Стоичков призова държавата да се размърда за голям...

Израелската армия: Примирието в ивицата Газа влезе в сила в 12 ч. днес

Израелски военни в Газа СНИМКА: Екс/ @BowesChay

Споразумението за примирие в ивицата Газа е влязло в сила в 12 ч. (и българско време) днес, обяви израелската армия, предаде Ройтерс.

"От 12 ч. войските на Израелските сили за отбрана започнаха да се позиционират по обновените линии за разполагане, като подготовка за споразумението за спиране на огъня и връщане на заложниците", се казва в изявлението.

Премиерът Бенямин Нетаняху подчерта, че израелски войници ще останат в Газа, за да оказват натиск на "Хамас", докато групировката не се разоръжи, и допълни, че се очаква всички заложници да бъдат върнати в близките дни.

Той уточни, цитиран от Франс прес, че 20 от заложниците в Газа са живи, а 28 - мъртви.

Десетки хиляди палестинци тръгнаха днес към северната част на ивицата, че след като израелската армия обяви, че примирието е влязло в сила.

