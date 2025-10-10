Урсула фон дер Лайен ще посети Западните Балкани следващата седмица

На посещение в страните от Западните балкани ще бъде следващата седмица председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Това ще бъде повод за потвърждаване на подкрепата за тези страни по пътя им към ЕС и за постепенния им достъп до единния пазар, се отбелязва в съобщение на комисиятау пише БТА.

Фон дер Лайен ще обсъди със своите домакини Плана на ЕС за растеж на стойност 6 милиарда евро до 2027 година. В понеделник тя ще се срещне в Тирана с президента на Албания Байрам Бегай и с премиера Еди Рама. В същия ден тя ще пътува и до Черна гора за среща с президента Яков Милатович и с министър-председателя Милойко Спаич.

Във вторник в Босна и Херцеговина Фон дер Лайен ще посети мемориала в Сребреница и ще участва в Сараево в срещи с членовете на Председателство на страната и с председателя на Министерския съвет Боряна Крищо.

В сряда пътуването ще продължи в Сърбия и включва двустранна среща с премиера Джуро Мацут и с президента Александър Вучич. В същия ден Фон дер Лайен ще бъде и в Прищина за срещи с президента на Косово Вьоса Османи и със служебния премиер Албин Курти. В края на деня председателят на ЕК ще пристигне в Скопие за срещи с президента на Северна Македония Гордана Силяновска, с премиера Християн Мицкоски и с председателя на парламента Африм Гаши.

Очаква се на 29 октомври ЕК да представи годишните си доклади за напредъка на страните, кандидати за присъединяване към ЕС.