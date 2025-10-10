Нетаняху: Израел ще може да празнува от понеделник вечер завръщането на всички заложници

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Надежда, че Израел ще може да започне да празнува от понеделник вечер със завръщането на всички заложници, които все още са в ивицата Газа, изрази премиерът Бенямин Нетаняху, предадоха Франс прес и БТА.

"Преди две години (на 7 октомври 2023 г.) празникът Симхат Тора стана ден на национален траур. Тази година, с Божията помощ, Симхат Тора ще стане ден на национална радост, ден, в който ще се завърнат нашите братя и сестри заложници", каза Нетаняху в телевизионно обръщение към израелците.

Тази година Симхат Тора започва в понеделник вечерта.

Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас" подписаха вчера споразумение за прекратяване на огъня в Газа и за освобождаване на държаните от палестинското движение израелски заложници в замяна на палестинци, които се намират в израелски затвори.

Това е първата фаза от плана на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа.