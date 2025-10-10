ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нетаняху: Израел ще може да празнува от понеделник вечер завръщането на всички заложници

Израелският премиер Бенямин Нетаняху

Надежда, че Израел ще може да започне да празнува от понеделник вечер със завръщането на всички заложници, които все още са в ивицата Газа, изрази премиерът Бенямин Нетаняху, предадоха Франс прес и БТА.

"Преди две години (на 7 октомври 2023 г.) празникът Симхат Тора стана ден на национален траур. Тази година, с Божията помощ, Симхат Тора ще стане ден на национална радост, ден, в който ще се завърнат нашите братя и сестри заложници", каза Нетаняху в телевизионно обръщение към израелците.

Тази година Симхат Тора започва в понеделник вечерта.

Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас" подписаха вчера споразумение за прекратяване на огъня в Газа и за освобождаване на държаните от палестинското движение израелски заложници в замяна на палестинци, които се намират в израелски затвори.

Това е първата фаза от плана на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа.

