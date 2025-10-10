ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Желязков: Правителството изпълнява ангажимента си ...

27-годишна полякиня умряла заради строга диета, тежала 22 кг (Видео)

Каролина Снимка: Инстаграм/carolina.mariie

27-годишна жена умира от недохранване, след като в продължение на години спазва строга диета. Единственото, което избира да консумира са плодове. Според различни публикации в социалните мрежи тя е тежала само 22 килограма.

Каролина К. от Полша губела все повече и повече килограми заради калориен дефицит и липса на необходимите за организма ѝ вещества.

В край на миналата година тя е намерена мъртва в хотел в Бали - като очевидно е умряла от глад, коментира RTL.

В началото всичко е трябвало да е бъде само експеримент, но скоро Каролина К. не искала да яде нищо друго.

На 18 години тя решила да бъде веган, но в един момент веганството вече не било достатъчно за младата жена и на 19 година тя станала фрутарианка, хранейки се предимно със сурови плодове. Приемала и плодови сокове, но сушените плодове например – били забранени.

Хората в Бали разказват, че Каролина е била развълнувана от това, че има толкова много пресни плодове на острова. Жената е молила персонала на хотела да ѝ носи по няколко купички с плодове в стаята ѝ всеки ден.

Служителите на хотела коментират, че младата жена е била измършавяла до кости и вече не можела да ходи сама. Тя едва можела да държи равновесие и да се обръща в леглото си. Ноктите ѝ били пожълтели, а зъбите ѝ започнали да се разпадат.

Те дори поискали да извикат лекар, но Каролина отказала – както била правила няколко пъти преди това.

Каролина е била анорексичка още като дете и е била хоспитализирана няколко пъти заради анорексията си.

Според „Дейли мейл", цитиран от bTV, тя е избягала от Полша, за да не могат родителите ѝ вече да я принуждават да посещава лекар.

Три дни след настаняването на Каролина в хотел в Бали, лекар най-накрая пристигнал в стаята ѝ, но вече нямал възможност да ѝ помогне.

Персоналът на хотела я намерил безжизнена на пода на стаята ѝ, като кожата ѝ била сива и на петна. Очевидно младата жена е починала от строгата си диета и произтичащото от нея недохранване.

