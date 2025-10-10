ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Желязков: Правителството изпълнява ангажимента си ...

Времето София 18° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21474450 www.24chasa.bg

Кремъл: Преговорите за мир са на пауза заради нежеланието на Киев да отговори на въпросите ни

1664
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков СНИМКА: twitter/ @nxt888

Русия обвини лидерите на Украйна в нарушаване на Истанбулския преговорен процес за възможно мирно решение на конфликта, предаде ДПА.

"Процесът е на пауза заради нежеланието на режима в Киев да отговори по какъвто и да било начин на въпросите, които ние поставихме", заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред журналиста от руската държавна телевизия Павел Зарубин, който е близък до Кремъл, уточнява ДПА.

По време на интервюто Песков каза, че украинците не са откликнали на руско проектопредлежоние за сформирането на три работни групи.

"Те не реагират на проектодокумент, който им бе предаден, не реагират на нашето предложение да се създадат три конкретни работни групи. Всичко това е необходимо, за да се започне онази "домашна работа", която трябва да се напише до една среща на върха", уточни Песков, цитиран от ТАСС.

По думите на говорителя на Кремъл руската страна е изпълнена с оптимизъм, идващ от духа на Анкоридж. Песков има предвид състоялата се на 15 август в този град в американския щат Аляска среща между президентите на Русия - Владимир Путин, и на САЩ - Доналд Тръмп.

От тази среща не произтекоха осезаеми резултати по отношение на конфликта в Украйна, обръща внимание ДПА.

Според говорителя на Кремъл Киев не допринася положително за процеса, но Москва се надява, че Тръмп ще съхрани своята политическа воля за мирно решение, информира БТА.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков СНИМКА: twitter/ @nxt888

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

„Без напрежение“ с Георги Милков: Семейният бизнес е инвестиция в ценности (Видео)