ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сградата на парламента ще свети в зелено за Европе...

Времето София 18° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21474743 www.24chasa.bg

Франция обяви червен код за опасност в Гваделупа заради тропическата буря "Джери"

1232
Гваделупа Снимка: Pixabay

Френските власти обявиха червен код за опасност от природни бедствия за карибския отвъдморски департамент Гваделупа, поради преминаването на тропическата буря "Джери" близо до острова, докато за остров Мартиника, който се намира пò на юг, остава в сила оранжев код, предаде Ройтерс.

"След проливните дъждове, които засегнаха източната и северната част на архипелага от началото на миналата вечер, атмосферно завихряне, което също генерира много силни и продължителни дъждове, се установява над архипелага", съобщи метеорологичната служба на Франция. Очаква се подобряване на метеорологичните условия днес по обяд.

Местните власти не са съобщили за щети или жертви вследствие от бурята, информира БТА.

Гваделупа Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

„Без напрежение“ с Георги Милков: Семейният бизнес е инвестиция в ценности (Видео)