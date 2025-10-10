УНИЦЕФ предупреди за възможен ръст на смъртните случаи сред деца в Газа, 50 000 са застрашени

Детският фонд на ООН (УНИЦЕФ) призова за отваряне на всички гранични пунктове за доставка на хранителни помощи в опустошената от война ивица Газа, като заяви, че смъртните случаи сред децата може да се увеличат на фона на сериозно отслабената им имунна система, предаде Ройтерс.

"Ситуацията е критична. Има риск да станем очевидци на огромен скок в смъртността сред децата, не само новородените, но и кърмачетата, тъй като имунната им система е по-компрометирана от когато и да било", заяви говорителят на УНИЦЕФ Рикардо Пирес на пресконференция в Женева.

По-рано днес израелските войски започнаха да се оттеглят от някои части на палестинската територия по силата споразумението за прекратяване на огъня с палестинската групировка "Хамас", в изпълнение на първата фаза на плана на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване продължаващата вече повече от две години войната.

ООН планира увеличаване на доставките на хуманитарна помощ за ивицата Газа, където в някои части цари масов глад, през първите 60 дни от прекратяването на огъня в анклава, заяви вчера високопоставен представител на ООН.

Хранителната подкрепа е основният приоритет, заяви УНИЦЕФ, като 50 000 деца са изложени на риск на остро недохранване и се нуждаят от незабавно лечение.

Пирес каза, че имунитетът на децата е слаб, защото "те не се хранят правилно, а напоследък не се хранят изобщо от твърде много време". "Децата се нуждаят от подходящи витамини и хранителни вещества, за да се развиват и да могат да се справят с промените в температурата или вирусните епидемии", добави той.

По-рано днес УНИЦЕФ евакуира две от 18-те новородени бебета от болница в северната част на ивицата Газа, за да бъдат събрани с родителите, които се намират на юг. Опитът да бъдат преместени две от бебетата бе преустановен вчера поради продължаващата израелска военна операция в града, но днес децата вече са заедно с родителите си.

"В началото на седмицата имахме 18 бебета в кувьози. Две от тях бяха преместени вчера", заяви Пирес, като уточни, че останалите чакат за разрешение от израелските служби за сигурност.

"Надявам се, че това е само пример за това, което ще последва след пълното прилагане на примирието", подчерта той, цитиран от БТА.