ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сградата на парламента ще свети в зелено за Европе...

Времето София 18° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21474790 www.24chasa.bg

Еврейска организация в САЩ иска Нобеловата награда да носи името на Тръмп. Той: Благодаря!!!

1800
Доналд Тръмп Снимка: Ройтерс

Най-голямата еврейска републиканска организация в Съединените щати заяви, че Нобеловата награда трябва да бъдат преименувана на Доналд Тръмп.

Това се случи часове, преди Комитетът в Осло да вземе решение отличието да бъде връчено на венецуелския опозиционен лидер Мария Корина Мачадо.

Американският президент сподели новината в профила си в социалната мрежа Truth Social като написа към нея "Благодаря!!!", съобщи Newsmax, цитиран от NOVA.

Нобеловата награда за мир носи името на Алфред Нобел – шведския химик и изобретател на динамита, който умира през 1896 г. В завещанието си Нобел постановява наградата да бъде присъждана на онзи, „който е направил най-много или най-доброто за укрепване на братството между народите".

Много световни лидери номинираха Тръмп за отличието. Сред тях беше израелският премиер Бенямин Нетаняху, който написа по-рано в платформата X: „Дайте на Доналд Тръмп Нобеловата награда за мир — той я заслужава!"

Публикацията беше придружена от обработено изображение, показващо как Нетаняху поставя огромен медал на Нобеловата награда около врата на Тръмп.

Външният министър на Малта Йън Борг също е сред номиниралите Тръмп.

Републиканската американска организация заяви, че е „дълбоко признателна на президента Доналд Дж. Тръмп за неговото праведно лидерство, кураж и непоколебима решимост да осигури освобождаването на всеки заложник, държан в Газа, и да сложи край на войната, започната от „Хамас" на 7 октомври."

Доналд Тръмп Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

„Без напрежение“ с Георги Милков: Семейният бизнес е инвестиция в ценности (Видео)