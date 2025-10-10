Еврейска организация в САЩ иска Нобеловата награда да носи името на Тръмп. Той: Благодаря!!!

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-голямата еврейска републиканска организация в Съединените щати заяви, че Нобеловата награда трябва да бъдат преименувана на Доналд Тръмп.

Това се случи часове, преди Комитетът в Осло да вземе решение отличието да бъде връчено на венецуелския опозиционен лидер Мария Корина Мачадо.

Американският президент сподели новината в профила си в социалната мрежа Truth Social като написа към нея "Благодаря!!!", съобщи Newsmax, цитиран от NOVA.

Нобеловата награда за мир носи името на Алфред Нобел – шведския химик и изобретател на динамита, който умира през 1896 г. В завещанието си Нобел постановява наградата да бъде присъждана на онзи, „който е направил най-много или най-доброто за укрепване на братството между народите".

Много световни лидери номинираха Тръмп за отличието. Сред тях беше израелският премиер Бенямин Нетаняху, който написа по-рано в платформата X: „Дайте на Доналд Тръмп Нобеловата награда за мир — той я заслужава!"

Публикацията беше придружена от обработено изображение, показващо как Нетаняху поставя огромен медал на Нобеловата награда около врата на Тръмп.

Външният министър на Малта Йън Борг също е сред номиниралите Тръмп.

Републиканската американска организация заяви, че е „дълбоко признателна на президента Доналд Дж. Тръмп за неговото праведно лидерство, кураж и непоколебима решимост да осигури освобождаването на всеки заложник, държан в Газа, и да сложи край на войната, започната от „Хамас" на 7 октомври."