Зеленски и Лагард преговарят за замразените руски активи

Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че е провел разговор с председателя на Европейската централна банка Кристин Лагард, предаде Ройтерс.

Двамата са обсъдили начини за "справедливо използване" на замразените руски активи в подкрепа на Украйна.

"Обсъдихме как да гарантираме справедливото използване на замразените руски активи, за да се защитим от войната на Русия и да помогнем за възстановяването на живота в Украйна. Има решения как това може да бъде направено", заяви украинският президент, цитира БТА.

Зеленски призова европейските страни да проявят повече политическа воля за подпомагане на Киев чрез средствата от руските активи.