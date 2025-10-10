ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ново силно земетресение удари Филипините

Земетресението на Филипините Кадър: EMSC

Ново земетресение с магнитуд 6,9 е усетено в същия южен район на Филипините като предишния трус тази сутрин, който беше с магнитуд 7,4, съобщиха филипински сеизмолози, цитирани от Асошиейтед прес и БТА.

Ръководителят на Филипинския институт по сеизмология и вулканология Тересито Баколкол каза, че земетресението тази нощ местно време е разлюляло град Манай в провинция Източен Давао и е било предизвикано от сеизмично движение в същата земетръсна област - Филипинската падина - на дълбочина от 10 км.

Сеизмолозите за момента не са установили дали става въпрос за отделно земетресение или за вторичен трус след предишното земетресение, причинило смъртта на петима души.

Земетресението на Филипините Кадър: EMSC

