Мерц поздрави Мария Корина Мачадо за Нобеловата награда за мир

Германският канцлер Фридрих Мерц поздрави венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо за спечелването на Нобеловата награда за мир, предаде ДПА.
"Демокрацията процъфтява благодарение на куража на отделните хора", написа Мерц в "Екс". "(Мачадо) от години се бори неуморно за свобода и върховенство на закона във Венецуела – ценности, за които се застъпваме в целия свят", допълни той.
Германският външен министър Йохан Вадефул също похвали в "Екс" венецуелската опозиционна лидерка, определяйки я като "глас за (свободата) по цял свят". Куражът, силата и упоритостта, с които Мачадо поддържа жива надеждата за демокрация във Венецуела, са достойни за възхищение, заяви той, цитира БТА.
Норвежкият Нобелов комитет обяви по-рано днес, че Мачадо е отличена "за неуморната си работа за насърчаване на демократичните права на народа на Венецуела и за борбата си за постигане на справедлив и мирен преход от диктатура към демокрация".
Нобеловата награда за мир е смятана за най-важната политическа награда в света, отбелязва ДПА. През последните седмици президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно подчертаваше, че той самият трябва да я получи.